Военный Нацгвардии погиб во время выполнения боевого задания, - штаб ООС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово по направлению Верхнешироковского - с станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Светлодарск по направлению Лозовая - с автоматического гранатомета; возле Луганской по направлению Логвинова - с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в СБУ заявили, что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека.

Также Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.