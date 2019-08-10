подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
10 августа 2019, суббота, 19:51 60
Силовые структуры 2019-08-10T19:56:05+03:00
Українські Новини
Военный Нацгвардии погиб во время выполнения боевого задания, - штаб ООС

Военный Нацгвардии погиб во время выполнения боевого задания, - штаб ООС

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

После того, как оккупанты нарушили перемирие 6 раз, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово по направлению Верхнешироковского - с станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Светлодарск по направлению Лозовая - с автоматического гранатомета; возле Луганской по направлению Логвинова - с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в СБУ заявили, что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека.

Также Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.

Больше новостей о: нарушение перемирия Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе Погибший военный обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Смертельное ДТП под Полтавой.
Под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшие и раненые 20:17
Военный Нацгвардии погиб во время выполнения боевого задания, - штаб ООС 19:51
Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов 19:09
У Зеленского назвали главную тему Дня Независимости и утвердили список мероприятий 18:20
Американский миллиардер, обвиняемый в секс-торговле, повесился в камере 17:46
больше новостей
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники 06:00
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция 13:01
Бэушные машины становятся популярнее: топ-5 трендовых марок импортного "секонд-хенда" 07:15
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Кандидат в депутаты Коровченко обращается в ГБР для расследования бездеятельности ЦИК по №210 округу 22:06
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
ГБР засекретило информацию по делам Порошенко 10:42 Документ
Чехия усложнила правила выдачи рабочих карт заробитчанам 08:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok