Глава райсовета под Житомиром "погорел" на взятке за аренду больниц

Военная прокуратура задержала председателя Коростенского районного совета Житомирской области Василия Клименко по подозрению в получении 1 тыс. долларов взятки.\r\nОб этом говорится в сообщении военной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Чиновник из Житомирской области погорел на вымогательстве 1000 долларов США "вознаграждения" за сдачу в аренду больничных помещений. Председатель Коростенского районного совета был задержан с поличным 9 августа военной прокуратурой Центрального региона Украины совместно с Киевским теруправлением ГБР и Управлением защиты экономики в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции", - сказано в нем.\r\nУстановлено, что требование председатель райсовета выдвинул физическому лицу-предпринимателю в начале августа.\r\nЗа передачу ему 1 000 долларов пообещал обеспечить победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростенской клинической больницы.\r\nПолучение вознаграждения задокументировано негласными следственными действиями, после чего глава райсовета был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.\r\nВ настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.\r\nЗадержанному готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.\r\nВ сообщении не указана личность задержанного, однако на сайте райсовета указано, что его председателем является 53-летний Василий Клименко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, чиновника Минэнерго задержали на взятке в тысячу долларов. Ранее заммэра Борисполя задержали на взятке 60 тыс. гривен и сняли передачу на видео.\r\nКроме того, глава общины получил $25 тыс. взятки за земучастки в Днипре.