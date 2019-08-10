Глава райсовета под Житомиром "погорел" на взятке за аренду больниц

Военная прокуратура задержала председателя Коростенского районного совета Житомирской области Василия Клименко по подозрению в получении 1 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Чиновник из Житомирской области погорел на вымогательстве 1000 долларов США "вознаграждения" за сдачу в аренду больничных помещений. Председатель Коростенского районного совета был задержан с поличным 9 августа военной прокуратурой Центрального региона Украины совместно с Киевским теруправлением ГБР и Управлением защиты экономики в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции", - сказано в нем.

Установлено, что требование председатель райсовета выдвинул физическому лицу-предпринимателю в начале августа.

За передачу ему 1 000 долларов пообещал обеспечить победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростенской клинической больницы.

Получение вознаграждения задокументировано негласными следственными действиями, после чего глава райсовета был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Задержанному готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В сообщении не указана личность задержанного, однако на сайте райсовета указано, что его председателем является 53-летний Василий Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, чиновника Минэнерго задержали на взятке в тысячу долларов. Ранее заммэра Борисполя задержали на взятке 60 тыс. гривен и сняли передачу на видео.

Кроме того, глава общины получил $25 тыс. взятки за земучастки в Днипре.