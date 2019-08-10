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  • Я же вам сказала уйти еще 20 минут назад, почему вы еще тут, - пресс-служба Зеленского журналистке в Стамбуле
10 августа 2019, суббота, 13:16 687
Политика 2019-08-10T13:43:52+03:00
Українські Новини
Я же вам сказала уйти еще 20 минут назад, почему вы еще тут, - пресс-служба Зеленского журналистке в Стамбуле

Я же вам сказала уйти еще 20 минут назад, почему вы еще тут, - пресс-служба Зеленского журналистке в Стамбуле

Зеленский и Варфоломей. Фото: ОПУ
Зеленский и Варфоломей. Фото: ОПУ

Во время первого официального визита Президента Владимир Зеленского, в ходе которой состоялась встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем, предоставившим томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины, пресс-служба Офиса Президента довольно грубо и фамильярно общалась с журналистами. 

В частности, журналистка ТСН канала 1+1 Нелли Ковальская у себя на странице в Facebook процитировала фразы, которые представители прессы услышали на встрече Зеленского с Варфоломеем в патриархии:

"Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно! Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь ?!", - написала она.

Также Ковальская процитировала реакцию представителей СМИ, которая возникла у них в ответ на такое обращение:

"Я впервые в жизни чувствовала как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят", "Так работает с прессой аппарат Презедента. Слышала где-то когда-то, что им журналисты не нужны. ну-ну...", -  написала она.

Напомним, встреча Зеленского и Варфоломея пошла не по плану: совместное заявление не подписано.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

 

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