Встреча Зеленского и Варфоломея пошла не по плану: совместное заявление не подписано

Президент Владимир Зеленский в ходе своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

По данным "ВВС News Украина", встречу с патриархом инициировал именно президент Владимир Зеленский и знающие собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Владимир Зеленский в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также президент и патриарх имели праздничный обед, который длился более часа.

После чего господин Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, в котором предстоятель ПЦУ Епифаний получал томос об автокефалии.

Несколько собеседников "ВВС News Украина" рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении".

После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии до автомобиля.

Но перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения.

В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказались подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Собеседники не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и замечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи президент Зеленский практически не общался с журналистами, собравшимися в патриархии.

В Офисе президента отказались ответить на вопрос, почему не подписали совместное заявление.

Впоследствии Офис президента обнародовал короткий релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Кроме того, Зеленский в ходе визита в Турцию заявил, что Украина в ближайшее время упростит для крымских татар процедуру посещения аннексированного Россией Крыма.