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10 серпня 2019, субота, 13:16 14
Політика 2019-08-10T14:45:01+03:00
Українські Новини
Я ж вам казала піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут, - прес-служба Зеленського журналістці у Стамбулі

Я ж вам казала піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут, - прес-служба Зеленського журналістці у Стамбулі

Зеленський і Варфоломій. Фото: ОПУ
Зеленський і Варфоломій. Фото: ОПУ

Під час першого офіційного візиту Президента володимира Зеленського, в ході якого відбулася зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм, що надав томос про автокефалію об'єднаній Православній церкві України, прес-служба Офісу Президента довльо грубо і нахабно спілкувалася з журналістами.

Зокрема, журналістка ТСН каналу 1+1 Неллі Ковальська у себе на сторінці в Facebook процитувала фрази, які представники преси почули на зустрічі Зеленського з Варфоломієм у патріархії:

"Ось зараз тільки нічого не вигукуйте, президент не буде з вами говорити все одно! Я вам сказала звідси піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут ?!", - написала вона.

Також Ковальська процитувала реакцію представників ЗМІ, яка виникла в них у відповідь на таке звернення:

"Я я вперше в житті почувалась як офіціантка, яку відчитав незадоволений клієнт! але взагалі-то навіть з офіціантами так не розмовляють...", "Так працює з пресою апарат Презедента. Чула десь колись, що їм журналісти не потрібні. ну-ну...", - написала вона.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Варфоломія пішла не за планом: спільну заяву не підписано.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

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