Завтра в Киеве могут ограничить работу центральных станций метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" ограничит работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийском" 10 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"10 августа, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.

Согласно сообщению, возможно ограничение или закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, а также станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Как сообщали Українськi Новини, станция метро в Печерском районе Киева не продает жетоны с 5 августа.

Тем временем жетоны будут постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.

Также станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.