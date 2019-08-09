подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 августа 2019, пятница, 21:55 59
Общество 2019-08-09T23:15:01+03:00
Українські Новини
Завтра в Киеве могут ограничить работу центральных станций метро

Завтра в Киеве могут ограничить работу центральных станций метро

Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" ограничит работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийском" 10 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"10 августа, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.

Согласно сообщению, возможно ограничение или закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, а также станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Как сообщали Українськi Новини, станция метро в Печерском районе Киева не продает жетоны с 5 августа. 

Тем временем жетоны будут постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.

Также станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Больше новостей о: Метрополитен Метро НСК Олимпийский Киевский метрополитен

Архив
Новости
В Житомирской области произошло масштабное ДТП: пострадали 24 человека 22:01
Завтра в Киеве могут ограничить работу центральных станций метро 21:55
Холоднюк дал показания по делу судей Окружного суда Киева 21:37
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным 21:10
В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней 21:09
больше новостей
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
Кот. Фото: pixabay
День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день 09:27
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция 13:01
Руслан Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/Facebook
Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера 09:17
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Изабелла Сиренко. Фото: центр
Суд оправдал топ-сепаратистку из Харькова 12:52
Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "делу Порошенко" 18:43
Кандидат в депутаты Коровченко обращается в ГБР для расследования бездеятельности ЦИК по №210 округу 22:06
Международные правозащитники поддержали журналистов, назвавших "С14" неонацистами 17:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok