Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что Президент Владимир Зеленский договорится с Президентом России Владимиром Путиным.\r\nОб этом говорится в сообщении американской международной общественной радиокомпании "Голос Америки", передают Українськi Новини.\r\n"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и тот будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним", - отметил Трамп.\r\nВ сообщении также сказано, что Трамп, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, заявил, что Зеленский уже получил приглашение в Белый дом и что встреча может состояться уже скоро.\r\nОн также назвал Зеленского очень рациональным человеком и отметил, что тот хочет мира Украине.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.\r\nРанее, утром 7 августа, Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе, а также Зеленский и Путин также договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата".