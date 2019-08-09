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09 августа 2019, пятница, 21:10 28
Политика 2019-08-09T21:12:31+03:00
Українські Новини
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным

Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Президент Владимир Зеленский договорится с Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении американской международной общественной радиокомпании "Голос Америки", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и тот будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним", - отметил Трамп.

В сообщении также сказано, что Трамп, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, заявил, что Зеленский уже получил приглашение в Белый дом и что встреча может состояться уже скоро.

Он также назвал Зеленского очень рациональным человеком и отметил, что тот хочет мира Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.

Ранее, утром 7 августа, Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе, а также Зеленский и Путин также договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата".

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