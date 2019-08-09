В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела карантин в Ренийском районе Одесской области из-за инфицированных африканской чумой свиней (АЧС) трупов свиней в реке Дунай.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Ренийской районной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что на ренийском берегу Дуная было найдено 6 трупов свиней.\r\nКарантин введен сроком на 40 дней на территориях вблизи реки Дунай.\r\nПредположительно, мертвые туши свиней могут быть из румынского уезда Тулча, где в настоящее время эпидемия АЧС.\r\nКак сообщали Українські Новини, Запорожская область решила ликвидировать популяцию диких кабанов в заповеднике на острове Хортица из-за вспышки АЧС в Запорожье.Ранее в Одесской области свиньи заболели африканской чумой.Также, сегодня, 9 августа, в Основянском районе Харькова ввели карантин из-за бешенства домашнего кота. Тем временем в Норвегии впервые за 200 лет умерла от бешенства женщина.В одном из районов Запорожья объявили карантин из-за бешеной енотовидной собаки. \r\n