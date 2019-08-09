В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела карантин в Ренийском районе Одесской области из-за инфицированных африканской чумой свиней (АЧС) трупов свиней в реке Дунай.

Об этом сообщает пресс-служба Ренийской районной государственной администрации, передают Українські Новини.

Сообщается, что на ренийском берегу Дуная было найдено 6 трупов свиней.

Карантин введен сроком на 40 дней на территориях вблизи реки Дунай.

Предположительно, мертвые туши свиней могут быть из румынского уезда Тулча, где в настоящее время эпидемия АЧС.

Как сообщали Українські Новини, Запорожская область решила ликвидировать популяцию диких кабанов в заповеднике на острове Хортица из-за вспышки АЧС в Запорожье.

Ранее в Одесской области свиньи заболели африканской чумой.



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