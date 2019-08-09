Поки в Україні літо, в Австралії повним ходом йде зима. Очікується сильне похолодання. У деяких районах попереджають про снігові бурі. Про це повідомляє Stormnews з посиланням на австралійську мовну корпорацію ABC. На гірські курорти Австралії обрушилися сильні снігопади. В деяких місцях вже випало до 70 см снігу.\r\n\r\nMt Buller today! 👌😍 https:\/\/t.co\/EeZtD94Llf\r\n— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 9, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nСнігові бурі поки тривають. Погана погода буде у містах Мельбурн, Сідней і Канберра — тут також знизиться температура повітря, і буде дути сильний вітер.\r\n\r\nIt's hammering down at Charlotte Pass! ❄❄❄Video: @charlottepass pic.twitter.com\/W49WoIr4bS\r\n— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 7, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nЗима в Австралії починається 1 червня і закінчується 31 серпня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, влітку в Мексиці випало 1,5 метра снігу. Температура повітря в п'ятимільйонному місті Гвадалахара опустилася з +22 ° C до +14 ° C. У місті температура була більш ніж +30 градусів. Через негоду 200 будинків були пошкоджені, машини застрягли в снігу.\r\nТакож 10 липня на горі в Карпатах випав сніг, а температура опустилася до +3°С.