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09 серпня 2019, пʼятниця, 18:04 28
Австралія 2019-08-09T19:30:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: Австралію засипало снігом

Відео дня: Австралію засипало снігом

Поки в Україні літо, в Австралії повним ходом йде зима. Очікується сильне похолодання. У деяких районах попереджають про снігові бурі. Про це повідомляє Stormnews з посиланням на австралійську мовну корпорацію ABC.

На гірські курорти Австралії обрушилися сильні снігопади. В деяких місцях вже випало до 70 см снігу.

Снігові бурі поки тривають. Погана погода буде у містах Мельбурн, Сідней і Канберра — тут також знизиться температура повітря, і буде дути сильний вітер.

Зима в Австралії починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, влітку в Мексиці випало 1,5 метра снігу. Температура повітря в п'ятимільйонному місті Гвадалахара опустилася з +22 ° C до +14 ° C. У місті температура була більш ніж +30 градусів. Через негоду 200 будинків були пошкоджені, машини застрягли в снігу.

Також 10 липня на горі в Карпатах випав сніг, а температура опустилася до +3°С.

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