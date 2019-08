На гірські курорти Австралії обрушилися сильні снігопади. В деяких місцях вже випало до 70 см снігу.

Снігові бурі поки тривають. Погана погода буде у містах Мельбурн, Сідней і Канберра — тут також знизиться температура повітря, і буде дути сильний вітер.

It's hammering down at Charlotte Pass! ❄❄❄



Video: @charlottepass pic.twitter.com/W49WoIr4bS