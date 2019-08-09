Заявление об отставке Богдана слил Тимошенко: СМИ обнародовали доказательства

В четверг, 1 августа, ряд украинских медиа разместили новость со снимком заявления главы Офиса президента Андрея Богдана об уходе в отставку. Рассылал снимок журналистам заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который курирует работу с медиа, пишет theБабеля.

Сегодня в интервью Liga.net он заявил, что скачал заявление с сайта "24 канала" и не знает, от какого источника журналисты получили снимок. На самом деле этим источником был сам Кирилл Тимошенко.

В четверг, 1 августа, около пяти часов вечера Тимошенко прислал снимок заявления Андрея Богдана в редакцию одного из ведущих новостных медиа. Журналисты не получили от него дополнительные комментарии и отказались публиковать новость. В результате новость о том, что Андрей Богдан написал заявление об уходе, вышла в 17:56 на сайте телеканала NewsOne (без ссылки на источник), а в 19:44 — в агентстве Интерфакс-Украина (со ссылкой на анонимный источник). После этого журналисты других изданий обратились к своим источникам в ОП и попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Корреспондент theБабеля написал Кириллу Тимошенко в 19:49 и в ответ сразу же получил снимок заявления Андрея Богдана об уходе по собственному желанию.

Скриншот: theБабеля

В 19:50 theБабель опубликовал новость со снимком заявления Андрея Богдана об уходе, указав в заголовке, что глава ОП "уйдет, когда появится желание". Через несколько минут (в 19:53) эту новость выпустили "24 канал" и "Новое Время". В отличие от новости theБабеля "Новое Время" и "24 канал" опубликовали снимок заявления с вотермарками изданий.

Сегодня, 9 августа, Кирилл Тимошенко в интервью заявил, что увидел снимок заявления в новости "24 канала", скачал его и рассылал всем журналистам, когда они просили у него комментарий. По словам Тимошенко, он не знает, откуда "24 канал" взял снимок: "Ну, слили. Это что, проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается".

Напомним, после того, как в СМИ "слили" заявление Андрея Богдана о якобы его отставке.

Тем временем Владимир Зеленский не считает "слив" из ОПУ информации об отставке Богдана подрывом доверия к СМИ. А Богдан при этом заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом