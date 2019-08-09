Заяву про у відставку Богдана злив Тимошенко: ЗМІ оприлюднили докази

У четвер, 1 серпня, низка українських медіа розмістилв новину зі знімком заяви глави Офісу президента Андрія Богдана про відставку. Розсилав знімок журналістам заступник голови ВП Кирило Тимошенко, який курирує роботу з медіа, пише theБабеля.

Сьогодні в інтерв'ю Liga.net він заявив, що скачав заяву з сайту "24 каналу" і не знає, від якого джерела журналісти отримали знімок. Насправді цим джерелом був сам Кирило Тимошенко.

У четвер, 1 серпня, близько п'ятої години вечора Тимошенко надіслав знімок заяви Андрія Богдана в редакцію одного з провідних новинних медіа. Журналісти не отримали від нього додаткові коментарі та відмовилися публікувати новину. Внаслідок новина про те, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення, вийшла о 17:56 на сайті телеканалу NewsOne (без посилання на джерело), а о 19:44 — в агентстві Інтерфакс-Україна з посиланням на анонімне джерело). Після цього журналісти інших видань звернулися до своїх джерел в ОП і попросили підтвердити або спростувати цю інформацію.

Корреспондент theБабеля написав Кирилу Тимошенку о 19:49, у відповідь одразу ж отримав знімок заяви Андрія Богдана про звільнення за власним бажанням.

Скріншот: theБабеля

О 19:50 theБабель опублікував новину зі знімком заяви Андрія Богдана про звільнення, вказавши в заголовку, що глава ОП "піде, коли з'явиться бажання". Через декілька хвилин (19:53) цю новину випустили "24 канал" і "Новое время". На відміну від новини theБабеля "Новое время" і "24 канал" опублікували знімок заяви з вотермарками видань.

Сьогодні, 9 серпня, Кирило Тимошенко в інтерв'ю заявив, що побачив знімок заяви новини "24 каналу", скачав його і розсилав усім журналістам, коли вони просили у нього коментар. За словами Тимошенка, він не знає, звідки "24 канал" взяв знімок: "Ну, злили. Це що, проблема?! Я думаю, це не перший і не останній документ, який зливається".

Нагадаємо, після того, як в ЗМІ "злили" заяву Андрія Богдана про нібито його відставку.

Тим часом Володимир Зеленський не вважає "злив" з ОПУ інформації про відставку Богдана підривом довіри до ЗМІ. А Богдан при цьому заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.