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09 серпня 2019, пʼятниця, 13:52 15
Зовнішня політика 2019-08-09T15:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН

Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент Володимир Зеленський і Президент США Дональд Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі, а також на полях Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН), тоді як дата офіційного візиту глави української держави до США поки не узгоджена.

Про це журналістам повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.

"Є дві можливості, про які ми знаємо, коли обидва президента будуть в одному місці в один час. Обидва президенти очікують побачити один одного в обох місцях - в Польщі і Нью-Йорку. Сподіваємося, будуть інші можливості, але вони поки не визначені", - сказав він.

На уточнююче питання, чи готується ще офіційний візит Зеленського в США, крім можливої зустрічі президентів Польщі і на полях Генасамблея ООН, посол відповів ствердно, але без конкретних дат.

"План є, але до порядку денного (візит) поки не внесено. У обох президентів дуже щільний графік", - сказав він.

При цьому Тейлор спростував, що візит відклали, оскільки "погодженої дати ніколи не було".

"Це відбудеться, але поки до кінця не зрозуміло - коли", - сказав посол.

Як повідомляли Українські Новини, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

Раніше Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах Президента.

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