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09 августа 2019, пятница, 12:21 95
СМИ 2019-08-09T12:30:21+03:00
Українські Новини
Facebook будет платить СМИ по 3 млн долларов за новости в соцсети

Facebook будет платить СМИ по 3 млн долларов за новости в соцсети

Американская компания Facebook, которая впервые назначила менеджера в Украине, предложила по 3 млн долларов ведущим СМИ США за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной социальной сети.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journalсо ссылкой на собственные источники, пишет "Сегодня".

По их данным, Facebook остановила свой выбор, в том числе на The Walt Disney Company, телекомпании American Broadcasting Company, газете "The Washington Post", агентстве деловых новостей Bloomberg и компании "Dow Jones", дочернем предприятии "The Wall Street Journal". Срок действия каждой лицензии определен в три года. Новая вкладка, посвященная новостям, может появиться уже предстоящей осенью.

Согласно публикации, Facebook готова предоставить упомянутым СМИ свободу выбора в вопросе того, как именно материалы будут появляться в новой вкладке. Первый вариант будет предусматривать прямое размещение статьи в Facebook, а второй — размещение только заголовка, при открытии которого пользователь будет автоматически переходить по ссылке на сайт средства массовой информации.

Источники газеты обращают внимание на то, что Facebook планирует пользоваться рекомендациями своих партнеров из числа СМИ для совершенствования новостной вкладки.

Напомним, Facebook оштрафовали на 2 миллиона евро за распространение фейковых новостей и ненависти.

Ранее за одставку Цукерберга проголосовали 68% внешних акционеров Facebook.


Также Цукерберг и Харри обсудили возможность Украины и Гондураса присоединиться к гонке искусственного интелекта.

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