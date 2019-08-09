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09 серпня 2019, пʼятниця, 08:16 7
Силові структури 2019-08-09T08:30:02+03:00
Українські Новини
Порушення перемир'я: бойовики застосували проти українських військових гранатомети і кулемети

Порушення перемир'я: бойовики застосували проти українських військових гранатомети і кулемети

За минулу добу, 8 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні пре-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів: поблизу Богданівки, двічі неподалік Водяного, поблизу Новотроїцького, поблизу Верхньоторецького, поблизу ШИРОКИНОГО, неподалік Новогригорівки, поблизу Лебединського.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовик обстріляли неподалік Новолуганського з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.

Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" поблизу Лебединського.

Як повідомляли Українські Новини, Генштаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять в зоні проведення ООС.

Так, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя в Донецькій області загинули 4 українських військових.

Тим часом в СБУ повідомили, що на Донбасі бойовики незаконно позбавили волі 223 людини.

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