Порушення перемир'я: бойовики застосували проти українських військових гранатомети і кулемети

За минулу добу, 8 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.\r\nПро це йдеться в повідомленні пре-служби штабу ООС.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів: поблизу Богданівки, двічі неподалік Водяного, поблизу Новотроїцького, поблизу Верхньоторецького, поблизу ШИРОКИНОГО, неподалік Новогригорівки, поблизу Лебединського.\r\nКрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовик обстріляли неподалік Новолуганського з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.\r\nЗа минулу добу втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.\r\nВід початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" поблизу Лебединського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генштаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять в зоні проведення ООС.\r\nТак, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя в Донецькій області загинули 4 українських військових.\r\nТим часом в СБУ повідомили, що на Донбасі бойовики незаконно позбавили волі 223 людини.