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09 августа 2019, пятница, 07:15 1208
Транспорт 2019-08-09T09:00:03+03:00
Українські Новини
Бэушные машины становятся популярнее: топ-5 трендовых марок импортного "секонд-хенда"

Бэушные машины становятся популярнее: топ-5 трендовых марок импортного "секонд-хенда"

Руль автомобиля. Фото: pixabay
Руль автомобиля. Фото: pixabay

В то время, как украинцы чаще покупают коммерческие авто, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года продажи легковых автомобилей с пробегом повысились в 2,5 раза до 24 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В июле украинцы зарегистрировали более 24 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июля почти в 2,5 раза. При этом доля б/у-шной техники в первичных регистрациях составила 76%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой среди импортного "секонд-хенда" остается Volkswagen.

За месяц подержанные автомобили этой народной немецкой марки приобрели 3 854 украинца.

Второй по популярности стала Renault, 2 041 автомобиль которой поменял свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Skoda с результатом 1 989 авто.

Автомобили марки Ford выбрали 1 951 человек – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel – 1 624 единиц.

Всего с начала года украинскую прописку получили 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам семи месяцев 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом: Volkswagen – 52 647 единиц; Opel – 26 038 единиц; Renault – 20 863 единиц; Audi – 19 880 единиц; Skoda – 19 755 единиц.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы скупают старые Volkswagen и другие бэушные иномарки.

Тем временем за номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен.

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