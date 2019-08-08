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08 августа 2019, четверг, 23:20 11
Внешняя политика 2019-08-08T23:20:22+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе разрабатывают рекомендации о паспортах России у жителей Донбассе

В Евросоюзе разрабатывают рекомендации о паспортах России у жителей Донбассе

В Евросоюзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможного непризнания" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, предоставленной DW в четверг, 8 августа.

Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Руководство также будет касаться вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представителя ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

Напомним, в Евросоюзе будет отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии.

24 апреля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Тем временем Канада решила запретить въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами.

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