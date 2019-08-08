В Евросоюзе разрабатывают рекомендации о паспортах России у жителей Донбассе

В Евросоюзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможного непризнания" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам.\r\nОб этом говорится в заявлении представителя ЕС, предоставленной DW в четверг, 8 августа.\r\nЭти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Руководство также будет касаться вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представителя ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.\r\nНапомним, в Евросоюзе будет отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии.\r\n24 апреля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.\r\nТем временем Канада решила запретить въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами.