По делу о хищении $700 млн "Центрэнерго" Крючков проходит как потерпевший, - адвокат

Адвокат бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова Александр Лысак заявляет, что по делу о хищении порядка 700 млн долларов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" экс-депутат проходит как потерпевший.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Существует 4 уголовных производства, которые зарегистрированы Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и в одном из производств по фактам хищения порядка 700 млн долларов компании "Центрэнерго" Дмитрий Крючков является потерпевшим", - сказал он.

При этом Лысак сообщил, что со дня возбуждения 4-х уголовных производств Крючкова с адвокатом ни разу не пригласили для проведения следственных действий.

Также он добавил, что Крючков является собственником компании - основного кредитора "Центрэнерго" с требованиями, превышающими 1 млрд грн.

"В части правового статуса это означает, что если следствием будет доказано, что конечным выгодополучателем являлся, например, Кононенко или Порошенко, то согласно статусу потерпевшего, возникает возможность обращения в суд и наложения ареста на имущество, последующего взыскания и так далее", - подчеркнул Лысак.

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры относительно Крючкова продлены до 29 августа.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.

САП обвиняет Крючкова в завладении 424 млн гривен средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.