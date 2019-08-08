подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 15:38 21
Экономика 2019-08-08T15:43:10+03:00
Українські Новини
По делу о хищении $700 млн "Центрэнерго" Крючков проходит как потерпевший, - адвокат

По делу о хищении $700 млн "Центрэнерго" Крючков проходит как потерпевший, - адвокат

Адвокат бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова Александр Лысак заявляет, что по делу о хищении порядка 700 млн долларов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" экс-депутат проходит как потерпевший.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Существует 4 уголовных производства, которые зарегистрированы Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и в одном из производств по фактам хищения порядка 700 млн долларов компании "Центрэнерго" Дмитрий Крючков является потерпевшим", - сказал он.

При этом Лысак сообщил, что со дня возбуждения 4-х уголовных производств Крючкова с адвокатом ни разу не пригласили для проведения следственных действий.

Также он добавил, что Крючков является собственником компании - основного кредитора "Центрэнерго" с требованиями, превышающими 1 млрд грн.

"В части правового статуса это означает, что если следствием будет доказано, что конечным выгодополучателем являлся, например, Кононенко или Порошенко, то согласно статусу потерпевшего, возникает возможность обращения в суд и наложения ареста на имущество, последующего взыскания и так далее", - подчеркнул Лысак.

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры относительно Крючкова продлены до 29 августа.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.

САП обвиняет Крючкова в завладении 424 млн гривен средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

Больше новостей о: Центрэнерго Дмитрий Крючков

Архив
Новости
Киев очутился в эпицентре урагана: объявлено штормовое предупреждение 16:18 Инфографика
В оппозиции назвали недопустимым открытие рынка земли без референдума 16:11
Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете Киевской области 15:54
Женщина летела в самолете в кресле без спинки. Фото: @mattiasharris
Скандал в EasyJet: пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла 15:53
Сорвали оборонные заказы: Житомирский бронетанковый завод и "Спецтехноэкспорт" заплатят 8,9 млн гривен штрафов 15:48
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе 10:55
Вера Черныш: Россия не имеет права присваивать наш русский язык 16:30 Мнение
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok