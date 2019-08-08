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08 августа 2019, четверг, 13:07 55
Экономика 2019-08-08T13:09:46+03:00
Українські Новини
Дело о хищении средств "Запорожьеоблэнерго" затягивается, - адвокат Крючкова

Дело о хищении средств "Запорожьеоблэнерго" затягивается, - адвокат Крючкова

Адвокат бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова Александр Лысак заявляет о затягивании расследования по делу о хищении средств в энергопоставляющей компании "Запорожьеоблэнерго" и ряде других предприятий.

Об этом он сообщил в ходе интервью Українським Новинам.

"Мы обеспокоены тем, что следствие по этому делу не завершается и дело не направляется в суд. Приехав в страну, мы рассчитывали на это", - сказал Лысак.

Он отметил, что Крючкову инкриминируют то, что он не имел права подписывать 5 договоров переуступки права требования при проведении расчетов за потребленную электроэнергию, при этом данные договоры на соответствие их законодательству проверял Фонд государственного имущества (ФГИ) и письменно согласовывал их подписание.

"В результате сложилась такая ситуация, что с одной стороны договоры были одобрены со стороны государственных органов, - было разрешение на их подписание и заключены полностью в рамках уставных полномочий, но почему-то Крючков, как акционер частной компании, по указанному производству оказался в статусе подозреваемого, при этом ни один государственный служащий и чиновник не привлечен в рамках этого дела", - подчеркнул Лысак.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ провело очную ставку между Крючковым и Кононенко.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.

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