Дело о хищении средств "Запорожьеоблэнерго" затягивается, - адвокат Крючкова

Адвокат бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова Александр Лысак заявляет о затягивании расследования по делу о хищении средств в энергопоставляющей компании "Запорожьеоблэнерго" и ряде других предприятий.

Об этом он сообщил в ходе интервью Українським Новинам.

"Мы обеспокоены тем, что следствие по этому делу не завершается и дело не направляется в суд. Приехав в страну, мы рассчитывали на это", - сказал Лысак.

Он отметил, что Крючкову инкриминируют то, что он не имел права подписывать 5 договоров переуступки права требования при проведении расчетов за потребленную электроэнергию, при этом данные договоры на соответствие их законодательству проверял Фонд государственного имущества (ФГИ) и письменно согласовывал их подписание.

"В результате сложилась такая ситуация, что с одной стороны договоры были одобрены со стороны государственных органов, - было разрешение на их подписание и заключены полностью в рамках уставных полномочий, но почему-то Крючков, как акционер частной компании, по указанному производству оказался в статусе подозреваемого, при этом ни один государственный служащий и чиновник не привлечен в рамках этого дела", - подчеркнул Лысак.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ провело очную ставку между Крючковым и Кононенко.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.