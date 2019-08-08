Справа про розкрадання коштів "Запоріжжяобленерго" затягується, - адвокат Крючкова

Адвокат колишнього депутата Верховної Ради, екс-голови правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитра Крючкова Олександр Лисак заявляє про затягування розслідування у справі про розкрадання коштів в енергопостачальній компанії "Запоріжжяобленерго" та ряді інших підприємств.

Про це він повідомив в ході інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми стурбовані тим, що слідство у цій справі не завершено і справа не направляється в суд. Приїхавши в країну, ми розраховували на це", - сказав Лисак.

Він зазначив, що Крючкову інкримінують те, що він не мав права підписувати 5 договорів переуступки права вимоги при проведенні розрахунків за спожиту електроенергію, при цьому дані договори на відповідність їх законодавству перевіряв Фонд державного майна (ФДМ) і письмово погоджував їх підписання.

"В результаті склалася така ситуація, що з одного боку договори були схвалені з боку державних органів, - було дозвіл на їх підписання та укладені повністю в межах статутних повноважень, але чомусь Крючков, як акціонер приватної компанії, за вказаною виробництва опинився в статусі підозрюваного, при цьому жоден державний службовець і чиновник не залучений в рамках цієї справи", - підкреслив Лисак.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело очну ставку між Крючковим і Кононенко.

Тим часом адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань просить Генеральну прокуратуру відкрити кримінальну виробництво відносно Дмитра Крючкова.