Во Львове полиция задержала пьяного водителя маршрутки, который вез много людей

Вчера вечером, 7 августа, патрульная полиция остановила маршрутку, которая нарушала правила дорожного движения. Водитель был пьян и перевозил достаточно много пассажиров. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области на странице в Facebook.

Остановили маршрутку на улице Шпитальной. Инспекторы сразу заметили, что водитель был в нетрезвом состоянии, так как от него пахло спиртным. Устройство "Драгер" подтвердило подозрения полицейских - 1,17 промилле алкоголя в крови.



За рулем был 53-летний мужчина, который не смог предоставить водительское удостоверение.



На него вынесли объединенное постановление за нарушение ПДД и отсутствие необходимых документов на управление транспортным средством. Также, на него составили протокол за управление в алкогольном опьянении.



Как сообщали Українські Новини, пьяный водитель Lexus попал в смертельное ДТП возле нового моста в Киеве.



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