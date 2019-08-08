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08 августа 2019, четверг, 13:08 68
Силовые структуры 2019-08-08T13:08:01+03:00
Українські Новини
Во Львове полиция задержала пьяного водителя маршрутки, который вез много людей

Во Львове полиция задержала пьяного водителя маршрутки, который вез много людей

Пьяный водитель за рулем маршрутки во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области
Пьяный водитель за рулем маршрутки во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Вчера вечером, 7 августа, патрульная полиция остановила маршрутку, которая нарушала правила дорожного движения. Водитель был пьян и перевозил достаточно много пассажиров. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области на странице в Facebook.

Остановили маршрутку на улице Шпитальной. Инспекторы сразу заметили, что водитель был в нетрезвом состоянии, так как от него пахло спиртным. Устройство "Драгер" подтвердило подозрения полицейских - 1,17 промилле алкоголя в крови.

За рулем был 53-летний мужчина, который не смог предоставить водительское удостоверение.

На него вынесли объединенное постановление за нарушение ПДД и отсутствие необходимых документов на управление транспортным средством. Также, на него составили протокол за управление в алкогольном опьянении.

Как сообщали Українські Новини, пьяный водитель Lexus попал в смертельное ДТП возле нового моста в Киеве. 

Ранее на Закарпатье пьяный водитель сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Тем временем под Запорожьем пьяный полицейский наехал на женщину. Женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

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