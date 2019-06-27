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27 июня 2019, четверг, 14:32 125
Судебная власть 2019-06-27T14:37:26+03:00
Українські Новини
Владельцы игровых автоматов отсудили у Украины 0,5 млн евро за отзыв лицензии без компенсаций

Владельцы игровых автоматов отсудили у Украины 0,5 млн евро за отзыв лицензии без компенсаций

Сегодня в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сразу несколько компаний выиграли дела против Украины, в частности, владельцы игровых автоматов отсудили за отзыв лицензии без компенсаций.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала адвокат Елена Лешенко.

"Компании "ТОВ "Світ розваг" (Харьков), "Ігро-Бет" (Львов) и гражданка Станко (Закарпатье). В этом деле Евросуд признал нарушение права собственности по ст.1 Протокола 1 к Конвенции. Нарушение было признано в связи с тем, что отзывая лицензии на игральный бизнес, в связи с вступлением в силу нового закона, государство не предоставило компенсации заявителям. Сумма компенсации по решению Евросуда - "ТОВ "Світ розваг" - 300 тысяч евро материального ущерба и 17 тысяч евро судебные издержки, гражданке Станко - 58,500 материального ущерба и 2,200 судебных издержек, компании "Ігро-Бет" - 135 тысяч евро материального ущерба и 214 евро издержек.

Кроме того, адвокат сообщила, что турецкая компания "Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency" выиграла по п. 1 статьи 6 Конвенции (право на беспристрастный суд; длительность производства), и получит компенсацию морального ущерба - 10 тысяч евро.

Как сообщали Українські Новини, ЕСПЧ обязал Украину выплатить €4 тыс. наркоторговцу за нарушение его прав.

Ране ЕСПЧ обязал Украину выплатить 1 тыс. евро компенсации за нападение пациента психиатрической больницы на жительницу Луганска.

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