Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях

Президент України Володимир Зеленський планує легалізувати азартні ігри. Про це він заявив на бізнес-форумі в Туреччині, де перебуває з офіційним візитом, повідомляє "112.ua".

Зеленський заявив, що азартні ігри стануть законними в п'ятизіркових готелях. На його думку це "буде стимулювати розвиток туристичного кластеру біля Чорного моря".

"Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити у турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України пропонує Туреччині разом розвивати "туристичний бренд Чорного моря".

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році Мінфін хотів легалізувати гральний бізнес. ЗМІ писали, що в АМКУ розкритикували розроблений Мінфіном законопроект про азартні ігри.

Крім того, у Дніпропетровській області провели масштабну облаву гральних закладів, а власники ігрових автоматів відсудили у України 0,5 млн євро за відкликання ліцензії без компенсацій.

Тим часом у Косово вбили двох співробітників казино, країна заборонила всі азартні ігри на 10 років.