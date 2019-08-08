Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях

Президент України Володимир Зеленський планує легалізувати азартні ігри. Про це він заявив на бізнес-форумі в Туреччині, де перебуває з офіційним візитом, повідомляє "112.ua".\r\nЗеленський заявив, що азартні ігри стануть законними в п'ятизіркових готелях. На його думку це "буде стимулювати розвиток туристичного кластеру біля Чорного моря".\r\n"Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити у турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав Володимир Зеленський.\r\nПрезидент України пропонує Туреччині разом розвивати "туристичний бренд Чорного моря".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2016 році Мінфін хотів легалізувати гральний бізнес. ЗМІ писали, що в АМКУ розкритикували розроблений Мінфіном законопроект про азартні ігри.\r\nКрім того, у Дніпропетровській області провели масштабну облаву гральних закладів, а власники ігрових автоматів відсудили у України 0,5 млн євро за відкликання ліцензії без компенсацій.\r\nТим часом у Косово вбили двох співробітників казино, країна заборонила всі азартні ігри на 10 років.