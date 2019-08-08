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08 серпня 2019, четвер, 11:19 31
Президент 2019-08-08T11:29:04+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях

Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях

Азартні ігри. Фото: pixabay
Азартні ігри. Фото: pixabay

Президент України Володимир Зеленський планує легалізувати азартні ігри. Про це він заявив на бізнес-форумі в Туреччині, де перебуває з офіційним візитом, повідомляє "112.ua".

Зеленський заявив, що азартні ігри стануть законними в п'ятизіркових готелях. На його думку це "буде стимулювати розвиток туристичного кластеру біля Чорного моря".

"Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити у турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України пропонує Туреччині разом розвивати "туристичний бренд Чорного моря".

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році Мінфін хотів легалізувати гральний бізнес. ЗМІ писали, що в АМКУ розкритикували розроблений Мінфіном законопроект про азартні ігри.

Крім того, у Дніпропетровській області провели масштабну облаву гральних закладів, а власники ігрових автоматів відсудили у України 0,5 млн євро за відкликання ліцензії без компенсацій.

Тим часом у Косово вбили двох співробітників казино, країна заборонила всі азартні ігри на 10 років.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Україна-Туреччина азартні ігри гральний бізнес

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