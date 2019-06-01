В Днепропетровской области провели масштабную облаву по игорным заведениям

Сотрудники Национальной полиции и прокуратуры ликвидировали 3 игорных заведения в Никополе и Марганце (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.\r\nВо время обысков правоохранители изъяли 39 компьютеров, документы, кассовые книги, ноутбук, мобильный телефон и другое имущество.\r\nТакже правоохранители изъяли 5 100 долларов и 82 000 гривен.\r\nНачаты расследования по признакам преступлений, предусмотренных ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР открыло дело на НАБУ из-за проведения спецоперации под прикрытием в Запорожье.