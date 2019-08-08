День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день кошек, который был организован по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare", чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных кошек и котов. Українські Новини в день пушистых любимцев собрали полезную информацию и забавные видео с участием котов.\r\nМеждународный день кошек объединяет миллионы владельцев питомцев по всему миру, которые стараются в честь этого "праздника" побаловать их всяческими лакомствами и необычными угощениями.\r\nКот. Фото: pixabay\r\nВ день котов нельзя не вспомнить об их полезных функциях и роли в жизни человека. Так, коты положительно влияют на эмоциональное состояние их владельцев в целом, и в какой-то степени являются "антидепрессантами" для человека. Ведь равнодушными к этим созданиям могут остаться совсем немногие.\r\n\r\nКот\r\n\r\nПомимо этого, коты полезны и в быту, поскольку справляются лучше любых средств с истреблением грызунов в любом доме.\r\nПоэтому, людям не стоит забывать об этих милых животных, особенно в холодную пору года, ведь бездомные коты переносят ее особенно тяжело. Но самое главное, о чем должен помнить человек - "мы в ответе за тех, кого приручили".\r\nТакже Українські Новини собрали забавные видео с котами, которые поднимут настроение каждому.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, украинские защитники показали пушистых собратьев.\r\nРанее Українські Новини собрали фото котов, которые вместе с украинскими военнослужащими находятся на передовой в зоне ООС и помогают им.\r\nТакже ученые доказали, что домашние коты перенимают черты своих хозяев.\r\nА в Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей.