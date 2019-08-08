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08 августа 2019, четверг, 09:27 846
Жизнь 2019-08-08T10:25:22+03:00
Українські Новини
День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день

День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день кошек, который был организован по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare", чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных кошек и котов. Українські Новини в день пушистых любимцев собрали полезную информацию и забавные видео с участием котов.

Международный день кошек объединяет миллионы владельцев питомцев по всему миру, которые стараются в честь этого "праздника" побаловать их всяческими лакомствами и необычными угощениями.

Кот. Фото: pixabayКот. Фото: pixabay

В день котов нельзя не вспомнить об их полезных функциях и роли в жизни человека. Так, коты положительно влияют на эмоциональное состояние их владельцев в целом, и в какой-то степени являются "антидепрессантами" для человека. Ведь равнодушными к этим созданиям могут остаться совсем немногие.

КотКот

Помимо этого, коты полезны и в быту, поскольку справляются лучше любых средств с истреблением грызунов в любом доме.

Поэтому, людям не стоит забывать об этих милых животных, особенно в холодную пору года, ведь бездомные коты переносят ее особенно тяжело. Но самое главное, о чем должен помнить человек - "мы в ответе за тех, кого приручили".

Также Українські Новини собрали забавные видео с котами, которые поднимут настроение каждому.

Как сообщали Українські Новини, украинские защитники показали пушистых собратьев.

Ранее Українські Новини собрали фото котов, которые вместе с украинскими военнослужащими находятся на передовой в зоне ООС и помогают им.

Также ученые доказали, что домашние коты перенимают черты своих хозяев.

А в Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей.

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