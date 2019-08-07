подписаться на рассылку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
07 августа 2019, среда, 18:07 41
Происшествия 2019-08-07T18:10:07+03:00
Українські Новини
19 гектаров соломы сгорели под Николаевом

19 гектаров соломы сгорели под Николаевом

Солома. Фото: pixabay
Солома. Фото: pixabay

Солома на 19 га сгорела в среду в селе Троицкое Вознесенского района (Николаевская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар ликвидирован, угрозы для жителей населенных пунктов нет.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа близи села Новая Збурьевка в Новозбуровском лесничестве Херсонской области загорелся лесной массив площадью около 5 гектар.

20 июля в Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов. Кроме того, около 5 га лесного массива сгорело 17 июня в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.

В 2017 году в Харьковской области пожар уничтожил 300 тонн сена и соломы.

Больше новостей о: Пожар Солома ГосЧС Пожар на поле

Архив
Новости
ЦИК обязал пересчитать голоса в 210 округе до 9 августа 19:22
Семинарист УПЦ отправлен за решетку на 4 года за смерть трехлетнего ребенка в Харькове 18:59
Гладковский с девушкой в Испании, фото:
Гладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании 18:45
Самолет рейса Львов-Анталья совершил экстренную посадку в Одессе 18:16 Карта
19 гектаров соломы сгорели под Николаевом 18:07
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи 23:55
Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек 06:00
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok