19 гектаров соломы сгорели под Николаевом

Солома на 19 га сгорела в среду в селе Троицкое Вознесенского района (Николаевская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.\r\nПожар ликвидирован, угрозы для жителей населенных пунктов нет.\r\nПричина возгорания устанавливается правоохранительными органами.\r\nКак сообщали Українські Новини, 2 августа близи села Новая Збурьевка в Новозбуровском лесничестве Херсонской области загорелся лесной массив площадью около 5 гектар.\r\n20 июля в Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов. Кроме того, около 5 га лесного массива сгорело 17 июня в Павлоградском районе Днепропетровской области.\r\nТакже в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.\r\nВ 2017 году в Харьковской области пожар уничтожил 300 тонн сена и соломы.