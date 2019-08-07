19 гектаров соломы сгорели под Николаевом

Солома на 19 га сгорела в среду в селе Троицкое Вознесенского района (Николаевская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар ликвидирован, угрозы для жителей населенных пунктов нет.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа близи села Новая Збурьевка в Новозбуровском лесничестве Херсонской области загорелся лесной массив площадью около 5 гектар.

20 июля в Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов. Кроме того, около 5 га лесного массива сгорело 17 июня в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.

В 2017 году в Харьковской области пожар уничтожил 300 тонн сена и соломы.