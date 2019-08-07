19 гектарів соломи згоріли під Миколаєвом

Солома на 19 га згоріла в середу в селі Троїцьке Вознесенського району (Миколаївська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.\r\nПожежу ліквідовано, загрози для жителів населених пунктів немає.\r\nПричина загоряння встановлюється правоохоронними органами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 серпня поблизу села Нова Збур'ївка в Новозбурівському лісництві Херсонської області загорівся лісовий масив площею близько 5 га.\r\n20 липня у Київській області біля села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася пожежа на полі з пшеницею. Вогонь знищив 10 гектарів посівів. Крім того, близько 5 га лісового масиву згоріло 17 червня в Павлоградському районі Дніпропетровської області.\r\nТакож у Чорнобильській зоні відчуження горіли будинки, пожежу гасили вертольотом та літаком, а масштабну пожежа в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.\r\nУ 2017 році в Харківській області пожежа знищив 300 тонн сіна та соломи.