Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен

Госбюро расследований планирует купить телесуфлер за 56 тыс. гривен.

Об этом говорится в объявлении в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Объявление размещено 7 августа.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки: август.

Ожидаемая сумма оборудования - 56 тыс. гривен.

Причина закупки телесуфлера не указывается.

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Госбюро расследований планирует создать свое спецподразделение спецназа до конца года.

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