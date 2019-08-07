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07 августа 2019, среда, 17:31 19
Судебная власть 2019-08-07T17:44:18+03:00
Українські Новини
Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен

Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен

Госбюро расследований планирует купить телесуфлер за 56 тыс. гривен.

Об этом говорится в объявлении в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Объявление размещено 7 августа.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки: август.

Ожидаемая сумма оборудования - 56 тыс. гривен.

Причина закупки телесуфлера не указывается.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.

Госбюро расследований планирует создать свое спецподразделение спецназа до конца года.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.

В марте 2 компании выиграли тендер Министерства обороны на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.

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