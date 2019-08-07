Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен

Госбюро расследований планирует купить телесуфлер за 56 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в объявлении в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.\r\nОбъявление размещено 7 августа.\r\nОриентировочное начало проведения процедуры закупки: август.\r\nОжидаемая сумма оборудования - 56 тыс. гривен.\r\nПричина закупки телесуфлера не указывается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.\r\nГосбюро расследований планирует создать свое спецподразделение спецназа до конца года.\r\nТем временем Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.\r\nВ марте 2 компании выиграли тендер Министерства обороны на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.