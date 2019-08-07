Чиновника Міненерго затримали на хабарі в тисячу доларів

Правоохоронці затримали виконувача обов'язків директора юридичного департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1 тис. доларів.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Так, вказана посадова особа шляхом вимагання отримала від працівника цього ж міністерства неправомірну вигоду на суму 1 тис. доларів США за невжиття заходів і неповідомлення НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) про можливі порушення при внесенні відомостей до електронної декларації", - сказано в ньому.\r\n7 серпня під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримали і вилучили речові докази.\r\nЗараз вирішується питання про повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.\r\nЗа вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.\r\nЗатримання на хабарі. Фото: ГПУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 серпня поліція затримала генерального директора Інституту охорони ґрунтів України та директора державного підприємства "Головинський кар'єр" за підозрою в отриманні хабара у розмірі 1,5 млн доларів.\r\nРаніше заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео.\r\nТим часом НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану.