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01 августа 2019, четверг, 23:26 17
Силовые структуры 2019-08-01T23:30:01+03:00
Українські Новини
Гендиректор Института охраны почв Украины и директор ГП "Головинский карьер" попались на взятке 1,5 млн гривен

Гендиректор Института охраны почв Украины и директор ГП "Головинский карьер" попались на взятке 1,5 млн гривен

Полиция задержала генерального директора Института охраны почв Украины и директора государственного предприятия "Головинский карьер" по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн долларов. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которойзадействованы высокопоставленные чиновники государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер", - говорится в нем.

Правоохранители установили, что с целью приватизации госпредприятия представители "Головинского карьера" предоставили пакет документов в Институт охраны почв Украины. 

Чиновники потребовали за решение данного вопроса 1,3 млн долларов руководителю Института охраны почв и 200 тыс. долларов  - директору "Головинского карьера", который также является председателем ликвидационной комиссии.

За указанную сумму директор "Головинского карьера" должен был посодействовать ликвидации госпредприятия, а гендиректор Института охраны почв Украины - его приватизации.

"Сегодня, 1 августа, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральнойпрокуратуры Украины задержали генерального директора государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" в служебном кабинете. Получил пакет с деньгами - 1,3 млн долларов взятки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан директор госпредприятия, у которого изъято 100 тыс. долларов, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.

Как сообщали Українськi Новини, заммэра Борисполя задержали на взятке 60 тыс. гривен и сняли передачу на видео.

Ранее ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно.

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