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07 августа 2019, среда, 15:48 17
Судебная власть 2019-08-07T15:50:03+03:00
Українські Новини
"Киллера Бабченко" Цимбалюка, который избил журналиста, оставили на свободе

"Киллера Бабченко" Цимбалюка, который избил журналиста, оставили на свободе

Суд. Фото: dostup.pravda
Суд. Фото: dostup.pravda

Во время заседания Шевченковский райсуд Киева избрал т.н. "киллеру Бабченко" Алексею Цымбалюку, подозреваемому в нападении на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, самую мягкую из возможных меру пресечения - личное обязательство, сообщает "Страна".

Так, на время расследования он останется на свободе, сможет выезжать, но должен будет являться на вызовы следователя.

Прокуратура требовала для Цымбалюка домашний арест, но суд отказал.

Ранее прокуратура Киева по итогам расследования объявила о подозрении Цымбалюку за угрозу насилием в отношении работника СМИ (ст.345-1 УК Украины). 2 августа "киллеру Бабченко" должны были избирать меру пресечения, но после трехчасового ожидания слушание не продлилось и десяти минут из-за отвода судьи.

Как сообщали Українські Новини, появились подробности и видео избиения журналиста "Страны" "киллером Бабченко".

Вечером 2 июля Владислав освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция открыла дело по факту избиения журналиста.

Также 9 июля во время акции у здания телеканала NewsOne на журналиста "Страны" напали националисты.

Больше новостей о: Шевченковский районный суд Киева Страна.ua Аркадий Бабченко Нападение на журналиста

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