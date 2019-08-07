Камбоджа уступила лидерство по количеству выходных: где в мире отдыхают больше всего

.Камбоджа, которая пока еще является лидером в мире по количеству государственных праздников, которые являются выходными, резко сократит их количество. Работники в этой азиатской стране до сих пор отдыхали больше, чем в любой другой стране в мире, - 28 дней в году были выходными из-за праздников.

Тем временем, как украинцев ожидают 10 выходных дней в августе, в Камбодже в соответствии с указом премьер-министра Хун Сена, со следующего года количество праздничных выходных сократят до 22 дней, сообщила в среду, 7 августа, газета Phnom Penh Post, пишет DW.

Среди прочих, были отменены два выходных дня, когда в стране вспоминали жертв режима "красных кхмеров", а также Международный день прав человека, который отмечается 10 декабря. Причиной сокращения праздничных дней в Камбодже стали жалобы иностранных инвесторов, сообщает агентство новостей dpa. В последнее время рост экономики страны составляет в среднем семь процентов в год, в том числе и благодаря активному размещению иностранцами производства в текстильной отрасли.

Теперь лидером по количеству праздничных дней должен стать Шри-Ланка, жители которой имеют 25 праздничных выходных дней в году. В Украине в 2019 году будет 11 праздничных выходных, в Германии это количество зависит от федеральной земли и составляет от 9 до 15 дней в году.

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