"Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання: список

Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікував список 423 обраних депутатів Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня.

Список опублікований у виданні в середу, передають Українські Новини.

Після публікації обрані парламентарії зобов'язані в 20-денний термін надати комісії документ про звільнення з посади, несумісної з депутатським мандатом.

Після подачі визнаним обраним депутатом заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" розповіли, коли планують провести перше засідання нової Ради.

Тим часом депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.