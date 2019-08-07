"Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання: список

Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікував список 423 обраних депутатів Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня.\r\nСписок опублікований у виданні в середу, передають Українські Новини.\r\nПісля публікації обрані парламентарії зобов'язані в 20-денний термін надати комісії документ про звільнення з посади, несумісної з депутатським мандатом.\r\nПісля подачі визнаним обраним депутатом заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" розповіли, коли планують провести перше засідання нової Ради.\r\nТим часом депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.