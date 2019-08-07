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7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210

07 серпня 2019, середа, 12:26 27
Верховна Рада і партії 2019-08-07T15:15:03+03:00
Українські Новини
"Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання: список

"Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання: список

ЦВК
ЦВК

Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікував список 423 обраних депутатів Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня.

Список опублікований у виданні в середу, передають Українські Новини.

Після публікації обрані парламентарії зобов'язані в 20-денний термін надати комісії документ про звільнення з посади, несумісної з депутатським мандатом.

Після подачі визнаним обраним депутатом заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" розповіли, коли планують провести перше засідання нової Ради.

Тим часом депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.

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