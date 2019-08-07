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  • Родители, которых в России хотят лишить родительских прав, настаивают на своей невиновности
07 августа 2019, среда, 12:55 908
Мир 2019-08-07T13:14:27+03:00
Українські Новини
Родители, которых в России хотят лишить родительских прав, настаивают на своей невиновности

Родители, которых в России хотят лишить родительских прав, настаивают на своей невиновности

Активист, которого хотят лишить родительских прав. Фото: Дмитрий Проказов/facebook.com/Радио Свобода
Активист, которого хотят лишить родительских прав. Фото: Дмитрий Проказов/facebook.com/Радио Свобода

Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия лиц с малолетними детьми в массовых митингах, которые прошли 27 июля и 3 августа, в следствие чего было установлено, что супружеская пара Дмитрий и Ольга Проказовы приняли незаконное участие в митинге с малолетним годовалым сыном, передав ребенка общественному активисту Сергею Фомину, тем самым подвергнув ребенка опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры России.

Кроме того, следствие установило, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в столице России.

Однако, Дмитрий Проказов подтвердил наличие у него московской прописки, тем самым оправдав свои действия, - сообщает "Радио Свобода".

Отец мальчика настаивает, что Следственный комитет и прокуратура лгут. "Фактически прокуратура, своим пресс релизом украла у меня право голоса", – заявил он.

Сейчас родителям малыша грозит лишение родительских прав, в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

Мать ребенка Ольга Проказова накануне сообщила, что вечером во вторник адвокат семьи Проказовых,  Максим Пашков заявил, что после допроса у следствия нет претензий к его подзащитным. "Установлено, что Сергей Фомин является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых.", – цитирует адвоката агентство ТАСС.

Стало известно, что Сергей Фомин - двоюродный брат жены Проказова и крестный отец детей супругов. Адвокат заявил, что Проказовы и Фомин вместе шли, никакое оцепление не прорывали,и ни в каких митингах они не участвовали.

Однако, сам Фомин, сделав публичное заявление в фейсбуке своей матери Татьяны Фоминой, что его друзья надели на него "кенгурятник" с его годовалым племянником.

Напомним, официальный представитель Евросоюза Майа Косьянович осудила массовые задержания людей на митингах в Москве, призвав от имени ЕС власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре. В июле текущего года, Министерство иностранных дел Украины (МИД) осудило насилие против участников мирной акции протеста,  в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу

 

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