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26 июля 2019, пятница, 11:06 3416
Политика 2019-07-26T11:20:33+03:00
Українські Новини
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация

Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший Президент (2014-2019) Петр Порошенко, который проведет 25 депутатов в парламент от "Европейской солидарности", задекларировал более полмиллиарда гривен доходов с начала 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В декларации перед увольнением с должности Президента Порошенко отразил 122,6 млн гривен доходов за 1 января - 20 мая.

Из них 108,7 млн составил возврат Министерством финансов стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения облигаций внутреннего государственного займа, 9,5 млн - процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке, 2,5 млн - возвращение Центральной избирательной комиссией денежного залога кандидата в Президенты и 1,8 млн - возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС.

После этого Порошенко несколько раз вносил в реестр сведения о существенных изменениях в его имущественном состоянии, задекларировав еще 1,8 млн гривен процентов в МИБ.

Помимо этого, в течение 2019 он декларировал получение дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" на общую сумму 440 млн гривен.

Соответственно, суммарно задекларированный им доход за январь - июль составляет более 564 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 доход Порошенко вырос в 100 раз.

Порошенко тратит треть миллирда в год на рекламу, адвокатов, обучение детей и оплату коммунальных услуг. 

Зарплату Президента Порошенко отдавал своему же благотворительному фонду.

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