Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация

Бывший Президент (2014-2019) Петр Порошенко, который проведет 25 депутатов в парламент от "Европейской солидарности", задекларировал более полмиллиарда гривен доходов с начала 2019 года.\r\nОб этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nВ декларации перед увольнением с должности Президента Порошенко отразил 122,6 млн гривен доходов за 1 января - 20 мая.\r\nИз них 108,7 млн составил возврат Министерством финансов стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения облигаций внутреннего государственного займа, 9,5 млн - процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке, 2,5 млн - возвращение Центральной избирательной комиссией денежного залога кандидата в Президенты и 1,8 млн - возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС.\r\nПосле этого Порошенко несколько раз вносил в реестр сведения о существенных изменениях в его имущественном состоянии, задекларировав еще 1,8 млн гривен процентов в МИБ.\r\nПомимо этого, в течение 2019 он декларировал получение дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" на общую сумму 440 млн гривен.\r\nСоответственно, суммарно задекларированный им доход за январь - июль составляет более 564 млн гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, за 2018 доход Порошенко вырос в 100 раз.\r\nПорошенко тратит треть миллирда в год на рекламу, адвокатов, обучение детей и оплату коммунальных услуг. \r\nЗарплату Президента Порошенко отдавал своему же благотворительному фонду.