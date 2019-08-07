Доба в ООС: бойовики вбили чотирьох військових ЗСУ, ще одного поранили

Вчора, 6 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим тиші, загинули 4 українських військових, а ще один - поранений. Про це повідомляє штаб ООС.\r\nТак, повідомляється, що бойовики 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", і 3 рази в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".\r\nНаголошується, що противник відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 1 раз бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.\r\nЗа поточну добу, 7 серпня, обстрілів позицій ОС не зафіксовано.\r\n"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стали відомі подробиці вбивства чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі.\r\nРаніше на Донбасі боєць ЗСУ підірвався на невідомому пристрої.