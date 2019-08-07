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07 августа 2019, среда, 08:00 59
Президент 2019-08-07T08:00:19+03:00
Українські Новини
Разумков не знает, когда Зеленский будет менять спорный языковой закон

Разумков не знает, когда Зеленский будет менять спорный языковой закон

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, когда Президент Владимир Зеленский займется изменением Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который вступил в силу 16 июля и находится в компетенции главы государства. Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Это сейчас вопрос, который будет находиться на рассмотрении президента государства. Он об этом говорил еще во время избирательной кампании… В случае необходимости президент будет реагировать", - сказал Разумков.

Также Разумков отметил, что при принятии законов надо исходить из критерия, насколько он отвечает интересам граждан и Конституции Украины.

"Критерии были тоже озвучены, президент сказал – "Надо, чтобы законы отвечали интересам всех граждан государства и Конституции государства" … Именно поэтому я сейчас говорю, что президент на это будет реагировать", - подчеркнул Разумков.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проанализировал спорный языковой закон, но результаты пока держат в секрете.

Россия снова решила созвать Совбез ООН из-за украинского языка в Украине.

Ранее был опубликован полный текст закона об украинском языке.

Больше новостей о: закон о языке Владимир Зеленский Закон об украинском языке Дмитрий Разумков

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