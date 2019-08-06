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06 августа 2019, вторник, 20:12 15
Общество 2019-08-06T20:12:36+03:00
Українські Новини
На Закарпатье ночью объявили штормовое предупреждение

На Закарпатье ночью объявили штормовое предупреждение

В Украине, ночью 7 августа на Закарпатье и днем в западных областях грозовые дожди, шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также, 6-7 августа метеорологи предупреждают про чрезвычайный уровень пожарной опасности в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщали Українські Новини, жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

Тем временем рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.

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