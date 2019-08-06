На Закарпатье ночью объявили штормовое предупреждение

В Украине, ночью 7 августа на Закарпатье и днем в западных областях грозовые дожди, шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также, 6-7 августа метеорологи предупреждают про чрезвычайный уровень пожарной опасности в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщали Українські Новини, жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

Тем временем рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.