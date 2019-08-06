Студенты забывают иностранный язык во время учебы, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что ряд студентов до поступления в вуз имели лучше результаты внешнего оценивания по английскому языку, чем при поступлении в магистратуру.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам вступительной кампании, передают Українські Новини.

"Что касается иностранного язык, то мы увидели тревожную тенденцию. Если сравнить результаты ВНО при поступлении (на бакалаврат) части абитуриентов, то они ухудшились при поступлении на магистратуру",- сказала она.

По ее словам, это говорит о том, что во многих вузах изучению иностранных языков уделяется мало внимания.

Как сообщали Українські Новини, Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов. Также Минобразования хочет изменить условия приема заявлений абитуриентов на бюджет.

Тем временем иностранцам станет сложнее поступить в украинские вузы из-за новых требований к фирмам-посредникам, а в Минобразования объяснили, законна ли задержка выдачи дипломов выпускникам ВУЗов.