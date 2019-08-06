подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 19:44 82
Общество 2019-08-06T19:45:51+03:00
Українські Новини
Студенты забывают иностранный язык во время учебы, - Гриневич

Студенты забывают иностранный язык во время учебы, - Гриневич

Английский язык. Фото: pixabay
Английский язык. Фото: pixabay

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что ряд студентов до поступления в вуз имели лучше результаты внешнего оценивания по английскому языку, чем при поступлении в магистратуру.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам вступительной кампании, передают Українські Новини.

"Что касается иностранного язык, то мы увидели тревожную тенденцию. Если сравнить результаты ВНО при поступлении (на бакалаврат) части абитуриентов, то они ухудшились при поступлении на магистратуру",- сказала она.

По ее словам, это говорит о том, что во многих вузах изучению иностранных языков уделяется мало внимания.

Как сообщали Українські Новини, Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов. Также Минобразования хочет изменить условия приема заявлений абитуриентов на бюджет.

Тем временем иностранцам станет сложнее поступить в украинские вузы из-за новых требований к фирмам-посредникам, а в Минобразования объяснили, законна ли задержка выдачи дипломов выпускникам ВУЗов.

Больше новостей о: Студенты Вузы Лилия Гриневич иностранный язык Высшие учебные заведения

Архив
Новости
Сытник не представил суду доказательств, что сам платил за отдых в охотничьих угодьях, - СМИ 20:25
На Закарпатье ночью объявили штормовое предупреждение 20:12
Разбитое стекло. Фото: ГБР
Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР 20:05
Эксклюзивный материал не так важен, как жизнь журналиста, – пакистанский журналист Харун 19:50
Студенты забывают иностранный язык во время учебы, - Гриневич 19:44
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok