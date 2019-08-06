ГПУ хочет закончить расследование против Мангера до конца недели

Генеральная прокуратура намерена завершить расследование против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, до 11 августа.

Об этом на брифинге сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия",- отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что следствие рассматривает вариант расширения круга лиц, подозреваемых в организации убийства Гандзюк.

В частности, Луценко отметил, что следователи Службы безопасности Украины рассчитывают на правдивые показания важного свидетеля в данном деле.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого.

Ранее ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина.

Также 11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.