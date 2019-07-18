Убийство Гандзюк: СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого

Служба безопасности Украины подозревает ближайших родственников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в финансировании проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что СБУ ведет расследование против главы Херсонского облсовета и помощника депутата облсовета Левина (прозвища "Москал-младший" и "Киллер") по подозрению в организации нападения на Гандзюк.

Левин покинул Украину 19 августа 2018 года и скрывается от следствия в связи с чем объявлен в международный розыск.

"Вместе с тем, получена информация о том, что для дальнейшего сокрытия подозреваемого за рубежом последнемк на соответствующие банковские счета осуществляются перечисления денежных средств. Указанные сведения могут быть использованы при установлении места нахождения подозреваемого", - сказано в материалах суда.

Выезжая за пределы Украины, Левин имел при себе денежные средства, необходимые для укрытия за рубежом на время свыше одного месяца.

Информация о розыске Левина на сайте МВД

Вместе с тем, на момент выезда за границу, ни он, ни его жена не могли обналичить и получить денежные средства из принадлежащих и подконтрольных им предприятий.

Скрываясь от правоохранительных органов за пределами Украины в течение длительного времени, не имея стабильных источников дохода, подозреваемый получает финансовую поддержку от его близких родственников, родственников жены, а также его сообщников совершенного нападения на Гандзюк. Перечисление осуществляются на открытые Левиным банковские счета.

30 мая Департамент контрразведки СБУ сообщил, что установлены банковские учреждения, которые используются для перечисления денежных средств Левину.

Также установлен круг лиц, со счетов которых перечисляются средства на банковские счета подозреваемого.

Среди них, по данным СБУ, гражданская жена, бывшая жена, сын и дочь Мангера.

В июле суд дал доступ следователям к информации о банковских счетах указанных лиц.

СБУ намерена с помощью этих данных проверить указанные обстоятельства, в частности факты осуществления денежных переводов на банковские счета Левина и его жены для установления места их проживания.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.