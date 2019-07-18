подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 12:52 720
Силовые структуры 2019-07-18T12:52:57+03:00
Українські Новини
Убийство Гандзюк: СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого

Убийство Гандзюк: СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого

Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Служба безопасности Украины подозревает ближайших родственников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в финансировании проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что СБУ ведет расследование против главы Херсонского облсовета и помощника депутата облсовета Левина (прозвища "Москал-младший" и "Киллер") по подозрению в организации нападения на Гандзюк.

Левин покинул Украину 19 августа 2018 года и скрывается от следствия в связи с чем объявлен в международный розыск.

"Вместе с тем, получена информация о том, что для дальнейшего сокрытия подозреваемого за рубежом последнемк на соответствующие банковские счета осуществляются перечисления денежных средств. Указанные сведения могут быть использованы при установлении места нахождения подозреваемого", - сказано в материалах суда.

Выезжая за пределы Украины, Левин имел при себе денежные средства, необходимые для укрытия за рубежом на время свыше одного месяца.

Информация о розыске Левина на сайте МВДИнформация о розыске Левина на сайте МВД

Вместе с тем, на момент выезда за границу, ни он, ни его жена не могли обналичить и получить денежные средства из принадлежащих и подконтрольных им предприятий.

Скрываясь от правоохранительных органов за пределами Украины в течение длительного времени, не имея стабильных источников дохода, подозреваемый получает финансовую поддержку от его близких родственников, родственников жены, а также его сообщников совершенного нападения на Гандзюк. Перечисление осуществляются на открытые Левиным банковские счета.

30 мая Департамент контрразведки СБУ сообщил, что установлены банковские учреждения, которые используются для перечисления денежных средств Левину.

Также установлен круг лиц, со счетов которых перечисляются средства на банковские счета подозреваемого.

Среди них, по данным СБУ, гражданская жена, бывшая жена, сын и дочь Мангера.

В июле суд дал доступ следователям к информации о банковских счетах указанных лиц.

СБУ намерена с помощью этих данных проверить указанные обстоятельства, в частности факты осуществления денежных переводов на банковские счета Левина и его жены для установления места их проживания.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.

Больше новостей о: Херсонская область Убийство Катерины Гандзюк Владислав Мангер Дело Гандзюк

Архив
Новости
НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году 14:45
МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за скандальной иллюстрации в местной газете 14:30
Дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство 14:27
Зеленский продолжил кадровую революцию на Волыни 14:23
НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019 14:21
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Порошенко не явился на допрос в ГБР 11:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok