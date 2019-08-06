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06 серпня 2019, вівторок, 16:18 31
Судова влада 2019-08-06T19:15:04+03:00
Українські Новини
ГПУ хоче закінчити розслідування проти Мангера до кінця тижня

ГПУ хоче закінчити розслідування проти Мангера до кінця тижня

Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks

Генеральна прокуратура має намір завершити розслідування проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, до 11 серпня.

Про це на брифінгу сказав генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства",- зазначив він.

Генпрокурор підкреслив, що слідство розглядає варіант розширення кола осіб, підозрюваних в організації вбивства Гандзюк.

Зокрема, Луценко зазначив, що слідчі Служби безпеки України розраховують на правдиві показання важливого свідка у даній справі.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні підозрюваного, який втік за кордон.

Раніше ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна.

Також 11 лютого ГПУ повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

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