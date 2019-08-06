ГПУ хоче закінчити розслідування проти Мангера до кінця тижня

Генеральна прокуратура має намір завершити розслідування проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, до 11 серпня.\r\nПро це на брифінгу сказав генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\n"До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства",- зазначив він.\r\nГенпрокурор підкреслив, що слідство розглядає варіант розширення кола осіб, підозрюваних в організації вбивства Гандзюк.\r\nЗокрема, Луценко зазначив, що слідчі Служби безпеки України розраховують на правдиві показання важливого свідка у даній справі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні підозрюваного, який втік за кордон.\r\nРаніше ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна.\r\nТакож 11 лютого ГПУ повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.