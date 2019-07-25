Дело Гандзюк: ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина

Генеральная прокуратура приостановила расследование дела против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина, подозреваемых в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Сообщается, что в связи с розыском гражданина Левина, которому объявлено о подозрении в причинении смертельно-тяжких телесных повреждений Гандзюк, генпрокуратура приостановила расследование дела.

Кроме того, украинскими правоохранителями направлены запросы о международно-правовой помощи в иностранные государства.

Также отмечается, что продолжается расследование в отношении других возможных соучастников преступления в рамках дел, открытых по фактам злоупотреблений должностных лиц служебным положением и по поводу поджога леса в Херсонской области.

Генпрокуратура просит воздержаться от необоснованного нагнетания напряженности вокруг уголовного производства и предоставления субъективных комментариев действиям следователей и прокуроров.

Как сообщали Українські Новини, СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

8 июля защита Владислава Мангера обжаловала приговор 5 бывшим участникам АТО, осужденным за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.