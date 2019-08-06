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06 серпня 2019, вівторок, 14:45 24
Судова влада 2019-08-06T16:15:54+03:00
Українські Новини
Ситник не визнає адміністративне порушення під час відпочинку

Ситник не визнає адміністративне порушення під час відпочинку

Артем Ситник
Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, у відношенні якого правоохоронцями складено два адмінпротоколи, не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області.

Про це він сказав під час відеоконференцзв'язку у справі про адмінпорушення, передають Українські Новини.

"Звичайно, що не визнаю", - сказав він.

Ситник додав, що докладно вже дав свої пояснення з цього протоколу в письмовому вигляді і готовий дати їх додатково в суді.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник заявив, що суддя у його справі упереджений, оскільки проходить у справі про хабар. За його словами, саме у зв'язку з цим було заявлено клопотання про відвід судді.

Раніше Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рудого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.

Крім того, сьогодні, 6 серпня, Ситник давав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

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