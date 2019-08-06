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06 серпня 2019, вівторок, 13:48 20
Життя 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Спека досягне +32: прогноз погоди на середу від Гідрометцентру

Спека досягне +32: прогноз погоди на середу від Гідрометцентру

Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

7 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси, в Рівненській і Волинській областях +24...+29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+16 градусів, у Сумській області +6...+11 градусів, вдень +24...+31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +26...+31 градус; у Херсонській і Запорізькій областях вночі +8...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

6 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

Тим часом робочий тиждень почалася дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4, але вже з вівторка в Україну прийшла спека.

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