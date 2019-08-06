Кабмин хочет увеличить процент использование украинского языка в быту с 47% до 75%

Кабинет Министров утвердил Стратегию популяризации украинского языка "Сильный язык - успешное государство", рассчитанную до 2030 года.

Об этом говорится в распоряжении №596-р от 17 июля, передают Українські Новини.

"Разработка Стратегии обусловлена необходимостью кардинальных изменений, направленных на повышение популярности и конкурентоспособности украинского языка в Украине и мире", - говорится в нем.

В результате реализации Стратегии ожидается, что украинский язык будет доминировать во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, в частности, в средствах массовой информации; доля украинцев, которые исключительно или преимущественно используют украинский язык в быту, составит не менее 75%; не менее 80% украинцев будут называть родным языком украинский; в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и армии будет обеспечено обязательное использование государственного языка.

Также предполагается создать условия для удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины, в частности, прав на обучение на украинском языке.

Отмечается, что по данным социологических исследований на конец 2017 года, исключительно на украинском языке дома общались лишь 47% опрошенных, только на русском - 24%, на двух языках - 29%.

Реализация Стратегии будет осуществляться в 3 этапа.

На 1 этапе (2019-2020 годы) предусмотрено изучение текущего состояния сферы применения государственного языка (социсследования).

Кроме того, ожидается по результатам Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год, получить наиболее полные данные по языковым характеристикам населения.

На 2 этапе (2021-2025 годы) планируется увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, в частности: внедрение стандартов украинского языка и требований к уровням владения им; свободное владение украинским языком выпускниками учебных заведений; доминирование украинского языка в информационной среде, предоставление всех услуг и информации о товарах на украинском языке.

На 3 этапе (2026-2030 годы) предполагается повышение общей языковой культуры населения, а также развитие и углубление процессов, реализация которых началась на предыдущих этапах.

На протяжении всех этапов будут проводиться информационно-разъяснительные кампании среди населения о важности использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальности его изучения и использования, также будут выполняться задачи, направленные на укрепление украинской идентичности среди украинцев, проживающих за пределами государства.

Как сообщали Українські Новини, Закон об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, который был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 16 мая, вступил в силу.