Кабмин хочет увеличить процент использование украинского языка в быту с 47% до 75%

Кабинет Министров утвердил Стратегию популяризации украинского языка "Сильный язык - успешное государство", рассчитанную до 2030 года.\r\nОб этом говорится в распоряжении №596-р от 17 июля, передают Українські Новини.\r\n"Разработка Стратегии обусловлена необходимостью кардинальных изменений, направленных на повышение популярности и конкурентоспособности украинского языка в Украине и мире", - говорится в нем.\r\nВ результате реализации Стратегии ожидается, что украинский язык будет доминировать во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, в частности, в средствах массовой информации; доля украинцев, которые исключительно или преимущественно используют украинский язык в быту, составит не менее 75%; не менее 80% украинцев будут называть родным языком украинский; в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и армии будет обеспечено обязательное использование государственного языка.\r\nТакже предполагается создать условия для удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины, в частности, прав на обучение на украинском языке.\r\nОтмечается, что по данным социологических исследований на конец 2017 года, исключительно на украинском языке дома общались лишь 47% опрошенных, только на русском - 24%, на двух языках - 29%.\r\nРеализация Стратегии будет осуществляться в 3 этапа.\r\nНа 1 этапе (2019-2020 годы) предусмотрено изучение текущего состояния сферы применения государственного языка (социсследования).\r\nКроме того, ожидается по результатам Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год, получить наиболее полные данные по языковым характеристикам населения.\r\nНа 2 этапе (2021-2025 годы) планируется увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, в частности: внедрение стандартов украинского языка и требований к уровням владения им; свободное владение украинским языком выпускниками учебных заведений; доминирование украинского языка в информационной среде, предоставление всех услуг и информации о товарах на украинском языке.\r\nНа 3 этапе (2026-2030 годы) предполагается повышение общей языковой культуры населения, а также развитие и углубление процессов, реализация которых началась на предыдущих этапах.\r\nНа протяжении всех этапов будут проводиться информационно-разъяснительные кампании среди населения о важности использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальности его изучения и использования, также будут выполняться задачи, направленные на укрепление украинской идентичности среди украинцев, проживающих за пределами государства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Закон об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, который был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 16 мая, вступил в силу.