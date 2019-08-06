Суддя, який розглядає справу Ситника, фігурант справи про хабар, - Ситник

Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику, на суд за яким не пустили журналістів, у відводі головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Відвід суду заявив Ситник, мотивуючи це тим, що суддя, який розглядає справу, фігурує у справі про хабарництво і може бути упередженим.

Наразі суд продовжує розглядати адмінсправу.

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Як повідомив Ситник Українським Новинам, суддя упереджений, оскільки проходить у справі про хабар.

За його словами, саме у зв'язку з цим було заявлено клопотання про відвід судді. Ситник повідомив, що Рудий перевірявся на предмет отримання хабара за внесення виправдувального вироку.

Як повідомляли Українські Новини, Сарницкий районний суд видалився в нарадчу кімнату для винесення рішення по адмінпротоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють в корупції.

Також Ситник давав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.