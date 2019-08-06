Гривня стрімко падає: у вівторок курс обвалився майже на 20 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3132,0121\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2573,5045\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2641,7816\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n242,6181\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9559\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2877,6927\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. понеділок знизився на 9 коп. до 25,67 UAH\/USD.\r\nРаніше гривня знову обвалилася на 18 копійок.\r\nТакож стало відомо, що курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.