Гривня стрімко падає: у вівторок курс обвалився майже на 20 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3132,0121 100 доларів США 2573,5045 100 швейцарських франків 2641,7816 1000 ієн 242,6181 10 російських рублів 3,9559 100 євро 2877,6927

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. понеділок знизився на 9 коп. до 25,67 UAH/USD.

Раніше гривня знову обвалилася на 18 копійок.

Також стало відомо, що курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.