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06 серпня 2019, вівторок, 06:00 32
Економіка 2019-08-06T09:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня стрімко падає: у вівторок курс обвалився майже на 20 копійок

Гривня стрімко падає: у вівторок курс обвалився майже на 20 копійок

Гривні. Фото: prozoro.info
Гривні. Фото: prozoro.info

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3132,0121
100 доларів США 2573,5045
100 швейцарських франків 2641,7816
1000 ієн 242,6181
10 російських рублів 3,9559
100 євро 2877,6927

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. понеділок знизився на 9 коп. до 25,67 UAH/USD.

Раніше гривня знову обвалилася на 18 копійок.

Також стало відомо, що курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.

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