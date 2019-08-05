Разработка Госбюджета-2020: Минфин приступил к финальной фазе

Министерство финансов Украины приступило к финальной фазе разработки государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Комментарий об исполнении бюджета за 7 месяцев более расширенный, чем ежемесячно, так как мы перешли половину года, и выводы относительно выполнения бюджета 2019 года имеют влияние не только на 2019, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету министров Украины", - говорится в сообщении Маркаровой.

Как сообщали Українські Новини, Госбюджет сведен с дефицитом 8,5 млрд в июне из-за падения доходной части.

Тем временем Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Также отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне.