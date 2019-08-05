Офис Зеленского задумался, что делать с окончанием транзитного контракта "Нефтегаза" с "Газпромом"

В Офисе Президента Украины (ОПУ) ведется работа по изучению ситуации с окончанием контракта между Национальной акционерной компанией (НАК) "Нетфегаз Украины" и Публичным акционерным обществом (ПАО) "Газпром" (Россия) по транзиту российского газа через территорию Украины.

Об этом говорится в ответе за подписью руководителя Офиса Андрея Богдана на официальное обращение Українських Новин относительно нарушений подразделениями ОПУ норм Закона Украины "О доступе к публичной информации". Ранее в ОПУ отказались предоставлять какую-либо информацию о ведущейся работе и двусторонних переговорах по данной проблематике.

"Информируем, что с июля 2019 года в Офисе Президента Украины ведется работа по изучению ситуации, которая сложилась в связи с окончанием контракта между НАК "Нефтегаз Украины" и ПАО "Газпром", по результатам которой будет разработана совместная государственная позиция", - сказано в документе.

Также в ответе уточняется, что в подготовленных к визиту Президента Владимира Зеленского в Германию материалах была отражена переговорная позиция Украины относительно трехсторонних консультаций "Украина - Европейский Союз - Российская Федерация" по вопросу транзита газа после 2019 года, которые проводятся на политическом и экспертных уровнях.

Предыдущие же отказы ОПУ предоставлять ответы на вопросы о ведущихся переговорах и встречах в ответе пояснили отсутствием данных в базах ОПУ. "На момент подготовки ответа на ваш запрос в регистрационно-справочной базе входящей, исходящей и нормативно-распорядительной документации по приведенным в запросе ключевым словам документов, которые отвечали бы запрашиваемой информации, не было выявлено", - говорится в ответе.

18 июня 2019 года, пребывая в Германии, Президент Зеленский публично заявил, что ему известна проблема с завершением действия договора с РФ о поставках газа. При этом он сообщил представителям СМИ о ведущихся по этому вопросу переговорах, как и о своем участии и информированности о ходе переговоров. "Сейчас мы ведем переговоры, и я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и, я уверен, что мы договоримся", - заявил он.

19 июня Українські Новини обратились в Офис Президента с информационным запросом: проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по данной тематике сам Президент? Давал ли поручения либо директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям? А также получал ли входящие сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций?

Хотя все указанные действия фиксируются в Офисе Президента в установленном порядке, а сам запрос был оформлен в полном соответствии с нормами действующего законодательства, в ОПУ отказались его рассматривать. "Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации", - было сказано в ответе. При этом, вопреки требованиям закона, в ответе не уточняется, в чем именно чиновники президентского Офиса усматривают не соответствие формы запросы либо включенных в него вопросов.

Українські Новини оспорили действия чиновников ОПУ у руководства органа в рамках досудебного реагирования, предусмотренных нормами Закона "О доступе к публичной информации".

С 1 января 2020 года истекает срок действия договора на транзит российского газа по территории Украины, который приносит Украине 3 млрд долларов в год.

В ходе 21-го саммита "Украина-ЕС" Президент Зеленский заявил, что выступает за проведение следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре, как ранее предложила российская сторона.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа после 2019 года пройдут после формирования нового состава Кабинета Министров. "Эти переговоры пройдут после того, когда будет сформирован новый состав Кабмина. Например, будет назначен новый министр энергетики и угольной промышленности, который будет отвечать за процесс переговоров", - сказал Данилюк. Также он добавил, что для Украины важно сохранить транзит, так как это вопрос получения государственным бюджетом около 3 млрд долларов в год, а также это вопрос функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС).