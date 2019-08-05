Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена на ул. Буковинской в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.\r\nПожар начался 5 августа около 2:00.\r\nСледственно-оперативная группа установила, что один из трехэтажных коттеджей комплекса застройки принадлежит уроженцу Ровно, который около десяти лет проживает за рубежом.\r\nНеизвестный осуществил поджог автомобильных шин под входной дверью, в результате чего были повреждены двери, зеленые насаждения, фасад, а также кухня и натяжной потолок внутри помещения на первом этаже.\r\nПо факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса.\r\nС места происшествия следователи изъяли пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных веществ.\r\nВ рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, лиц, в частности опрашивают лиц, которые присматривали за домом.\r\nПо данным Українських Новин, речь идет о доме бизнесмена Виктора Назарука, который проживает в Чехии.\r\nКак сообщали Українські Новини, 16 июля полиция начала расследовать взрыв во дворе дома бизнесмена Юрия Юхимчука в городе Ровно.\r\n15 июля неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.\r\n7 июня полиция задержала мужчину с гранатой на одной из центральных улиц Ровно.\r\n