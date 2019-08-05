подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 августа 2019, понедельник, 12:13 196
Происшествия 2019-08-05T12:16:57+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена на ул. Буковинской в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

Пожар начался 5 августа около 2:00.

Следственно-оперативная группа установила, что один из трехэтажных коттеджей комплекса застройки принадлежит уроженцу Ровно, который около десяти лет проживает за рубежом.

Неизвестный осуществил поджог автомобильных шин под входной дверью, в результате чего были повреждены двери, зеленые насаждения, фасад, а также кухня и натяжной потолок внутри помещения на первом этаже.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса.

С места происшествия следователи изъяли пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных веществ.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, лиц, в частности опрашивают лиц, которые присматривали за домом.

По данным Українських Новин, речь идет о доме бизнесмена Виктора Назарука, который проживает в Чехии.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля полиция начала расследовать взрыв во дворе дома бизнесмена Юрия Юхимчука в городе Ровно.

15 июля неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.

7 июня полиция задержала мужчину с гранатой на одной из центральных улиц Ровно.

 

Больше новостей о: Поджог

Архив
Новости
Кабмин создал Институт развития образования для реформы среднего образования 12:57
Нацполиция придумала способ борьбы с неугодными СМИ, - сайт "Корреспондент" 12:47
Забастовки в Гонконге вынудили отменить более 150 рейсов 12:37
Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 млн 12:36 Пресс-релиз
Суд отменил увольнение экс-замначальника департамента ГПУ Суса, совравшего в декларации 12:34
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде 14:30
Гривна к доллару показала лучший результат роста в мире 14:12 Инфографика
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Смерч в Приморске Скриншот youtube.com/ИА«Одесса - медиа»
Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги 15:56
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok