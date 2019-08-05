Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать поджог коттеджа бизнесмена на ул. Буковинской в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

Пожар начался 5 августа около 2:00.

Следственно-оперативная группа установила, что один из трехэтажных коттеджей комплекса застройки принадлежит уроженцу Ровно, который около десяти лет проживает за рубежом.

Неизвестный осуществил поджог автомобильных шин под входной дверью, в результате чего были повреждены двери, зеленые насаждения, фасад, а также кухня и натяжной потолок внутри помещения на первом этаже.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса.

С места происшествия следователи изъяли пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных веществ.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, лиц, в частности опрашивают лиц, которые присматривали за домом.

По данным Українських Новин, речь идет о доме бизнесмена Виктора Назарука, который проживает в Чехии.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля полиция начала расследовать взрыв во дворе дома бизнесмена Юрия Юхимчука в городе Ровно.

15 июля неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.

7 июня полиция задержала мужчину с гранатой на одной из центральных улиц Ровно.